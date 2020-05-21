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Амирбек Саидов
Статистика
Амирбек Саидов - статистика
1 февраля 2006 (19 лет)
#25 | Нападающий
182 см
Узбекистан
Статистика
Статистика по турнирам
Узбекистан. Суперлига 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бунедкор
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Узбекистан. Суперлига, 8 тур
Бунедкор
3 : 2
21.05.2024
Локомотив
Был в запасе
Узбекистан. Суперлига, 6 тур
Бунедкор
0 : 2
05.05.2024
Сурхан
74' - 90'
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