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Казахстан. Премьер-лига
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Атырау
Заза Цицкишвили
Статистика
€ 75 тыс
Заза Цицкишвили - статистика
Атырау
4 июля 1995 (29 лет), Рустави
#8 | Полузащитник
181 см
Грузия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Окжетпес
2 : 1
08.03.2025
Атырау
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Атырау
2 : 1
01.03.2025
Елимай
1' - 90'
Статистика по турнирам
Казахстан. Премьер-лига 2025
Грузия. Лига Эровнули 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атырау
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Окжетпес
2 : 1
08.03.2025
Атырау
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Атырау
2 : 1
01.03.2025
Елимай
1' - 90'
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