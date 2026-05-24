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Серия А 2026/2027
Команды
Кальяри
Марко Палестра
Статистика
€ 35 млн
Марко Палестра - статистика
Кальяри
3 марта 2005 (21)
#2 | Нападающий
186 см
Италия
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Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2025/2026
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Суперкубок УЕФА 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кальяри
37
1
4
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Милан
1 : 2
24.05.2026
Кальяри
63' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Кальяри
2 : 1
17.05.2026
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Кальяри
0 : 2
09.05.2026
Удинезе
1' - 62'
Италия. Серия А, 35 тур
Болонья
0 : 0
03.05.2026
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Кальяри
3 : 2
27.04.2026
Аталанта
56' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Интер
3 : 0
17.04.2026
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Кальяри
1 : 0
11.04.2026
Кремонезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Сассуоло
2 : 1
04.04.2026
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Кальяри
0 : 1
20.03.2026
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Пиза
3 : 1
15.03.2026
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Кальяри
1 : 2
07.03.2026
Комо
1' - 90'
65'
Италия. Серия А, 27 тур
Парма
1 : 1
27.02.2026
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Кальяри
0 : 0
21.02.2026
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Кальяри
0 : 2
16.02.2026
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
2 : 0
09.02.2026
Кальяри
1' - 90'
40'
Италия. Серия А, 23 тур
Кальяри
4 : 0
31.01.2026
Верона
1' - 87'
Италия. Серия А, 22 тур
Фиорентина
1 : 2
24.01.2026
Кальяри
1' - 81'
47'
31'
Италия. Серия А, 21 тур
Кальяри
1 : 0
17.01.2026
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
3 : 0
12.01.2026
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Кремонезе
2 : 2
08.01.2026
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Кальяри
0 : 1
02.01.2026
Милан
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 17 тур
Торино
1 : 2
27.12.2025
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Кальяри
2 : 2
21.12.2025
Пиза
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Аталанта
2 : 1
13.12.2025
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Кальяри
1 : 0
07.12.2025
Рома
1' - 90'
89'
Италия. Серия А, 13 тур
Ювентус
2 : 1
29.11.2025
Кальяри
1' - 90'
26'
Италия. Серия А, 12 тур
Кальяри
3 : 3
22.11.2025
Дженоа
1' - 90'
33'
Италия. Серия А, 11 тур
Комо
0 : 0
08.11.2025
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 0
03.11.2025
Кальяри
1' - 79'
Италия. Серия А, 9 тур
Кальяри
1 : 2
30.10.2025
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Верона
2 : 2
26.10.2025
Кальяри
1' - 78'
Италия. Серия А, 7 тур
Кальяри
0 : 2
19.10.2025
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Удинезе
1 : 1
05.10.2025
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Кальяри
0 : 2
27.09.2025
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Лечче
1 : 2
19.09.2025
Кальяри
1' - 90'
33'
Италия. Серия А, 3 тур
Кальяри
2 : 0
13.09.2025
Парма
55' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
1 : 0
30.08.2025
Кальяри
1' - 83'
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