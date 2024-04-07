Егорй Гуляев - статистика
#38 | Нападающий
|Имя
|Егорй
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Гуляев
|Команда
|Спартак
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 декабря 2007 (16 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Егорй
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Гуляев
|Команда
|Спартак
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 декабря 2007 (16 лет)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.04.2024
|78' - 90'
|Спартак-2
|1:0
|Иркутск
|Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак-2
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.04.2024
|78' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|1:0
|Иркутск (Иркутск)