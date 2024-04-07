Андрей Островский - статистика
#59 | Защитник
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Павлович
|Фамилия
|Островский
|Команда
|Енисей
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 февраля 2006 (18 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Павлович
|Фамилия
|Островский
|Команда
|Енисей
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 февраля 2006 (18 лет)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.04.2024
|1' - 77'
|Енисей-М
|1:2
|Тверь
|Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Енисей-М
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.04.2024
|1' -77'
|Енисей-М (Красноярск)
|1:2
|Тверь (Тверь)