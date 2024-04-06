Кирилл Макаров - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Макаров
|Команда
|Звезда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 июля 2006 (17 лет)
|Рост
|171
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Макаров
|Команда
|Звезда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 июля 2006 (17 лет)
|Рост
|171
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.04.2024
|85' - 90'
|Звезда
|0:3
|Динамо-2
|Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Звезда
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.04.2024
|85' -90'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|0:3
|Динамо-2 (Москва)