Александр Дементьев - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Дементьев
|Команда
|Акрон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 июля 2006 (17 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Александр
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Дементьев
|Команда
|Акрон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 июля 2006 (17 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.04.2024
|1' - 78'
|Акрон - Академия им. Коноплева
|3:0
|Кр. Советов (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акрон - Академия им. Коноплева
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.04.2024
|1' -78'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|3:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)