Евгений Осипов - статистика
#99 | Вратарь
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Осипов
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|17 февраля 2009 (15 лет)
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Осипов
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|17 февраля 2009 (15 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.04.2024
|Был в запасе
|Акрон - Академия им. Коноплева
|3:0
|Кр. Советов (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|12.04.2024
|Был в запасе
|Сочи (мол)
|2:0
|Кр. Советов (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур