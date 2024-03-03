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    Сергей Косовский - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Сергей
    Отчество Витальевич
    Фамилия Косовский
    Команда Оболонь
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 мая 1998 (25 лет)
    Рост 184
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.05.2024 64' - 90' Оболонь 1:0 ЛНЗ Украина. Премьер-лига, 27 тур
    28.04.2024 60' - 90' Заря 0:0 Оболонь Украина. Премьер-лига, 26 тур
    22.04.2024 77' - 90' Металлист 1925 1:1 Оболонь Украина. Премьер-лига, 25 тур
    17.04.2024 61' - 90' Александрия 2:2 Оболонь Украина. Премьер-лига, 15 тур
    13.04.2024 Был в запасе Оболонь 1:1 Минай Украина. Премьер-лига, 24 тур
    06.04.2024 59' - 90' Верес 3:0 Оболонь Украина. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оболонь 17 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.05.2024 64' -90' Оболонь (Киев) 1:0 ЛНЗ (Черкасы)
    28.04.2024 60' -90' Заря (Луганск) 0:0 Оболонь (Киев)
    22.04.2024 77' -90' Металлист 1925 (Харьков) 1:1 Оболонь (Киев)
    17.04.2024 61' -90' Александрия (Александрия) 2:2 Оболонь (Киев)
    13.04.2024 Был в запасе Оболонь (Киев) 1:1 Минай (Минай)
    06.04.2024 59' -90' Верес (Ровно) 3:0 Оболонь (Киев)
    30.03.2024 46' -90' Оболонь (Киев) 0:3 Шахтер (Донецк)
    16.03.2024 46' -90' Оболонь (Киев) 1:0 Полесье (Житомир)
    09.03.2024 51' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 1:0 Оболонь (Киев)
    03.03.2024 1' -74' Оболонь (Киев) 0:1 Днепр-1 (Днепр)
    26.02.2024 1' -90' Оболонь (Киев) 1:1 Черноморец (Одесса)
    11.12.2023 1' -46' Динамо (Киев) 2:0 Оболонь (Киев)
    02.12.2023 Был в запасе Колос (Ковалевка) 0:0 Оболонь (Киев)
    11.11.2023 Был в запасе Оболонь (Киев) 0:1 Ворскла (Полтава)
    06.11.2023 1' -90' Рух (Львов) 2:2 Оболонь (Киев)
    29.10.2023 81' -90' ЛНЗ (Черкасы) 3:0 Оболонь (Киев)
    20.10.2023 1' -80' Оболонь (Киев) 2:4 Заря (Луганск)
    20'
    08.10.2023 1' -90' Оболонь (Киев) 1:0 Металлист 1925 (Харьков)
    01.10.2023 63' -90' Минай (Минай) 0:1 Оболонь (Киев)
    22.09.2023 Был в запасе Оболонь (Киев) 0:0 Верес (Ровно)
    16.09.2023 1' -85' Шахтер (Донецк) 1:0 Оболонь (Киев)
    02.09.2023 64' -90' Полесье (Житомир) 2:0 Оболонь (Киев)
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