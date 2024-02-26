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    Назарий Федоривский - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Назарий
    Отчество Васильевич
    Фамилия Федоривский
    Команда Оболонь
    Состав Основной
    Родной город Киев
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 17 апреля 1996 (28 лет)
    Рост 188
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    28.04.2024 1' - 90' Заря 0:0 Оболонь Украина. Премьер-лига, 26 тур
    22.04.2024 1' - 90' Металлист 1925 1:1 Оболонь Украина. Премьер-лига, 25 тур
    17.04.2024 1' - 90' Александрия 2:2 Оболонь Украина. Премьер-лига, 15 тур
    13.04.2024 15' - 90' Оболонь 1:1 Минай Украина. Премьер-лига, 24 тур
    06.04.2024 Был в запасе Верес 3:0 Оболонь Украина. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оболонь 10 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.04.2024 1' -90' Заря (Луганск) 0:0 Оболонь (Киев)
    22.04.2024 1' -90' Металлист 1925 (Харьков) 1:1 Оболонь (Киев)
    17.04.2024 1' -90' Александрия (Александрия) 2:2 Оболонь (Киев)
    13.04.2024 15' -90' Оболонь (Киев) 1:1 Минай (Минай)
    06.04.2024 Был в запасе Верес (Ровно) 3:0 Оболонь (Киев)
    30.03.2024 Был в запасе Оболонь (Киев) 0:3 Шахтер (Донецк)
    16.03.2024 Был в запасе Оболонь (Киев) 1:0 Полесье (Житомир)
    09.03.2024 1' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 1:0 Оболонь (Киев)
    03.03.2024 1' -90' Оболонь (Киев) 0:1 Днепр-1 (Днепр)
    26.02.2024 1' -90' Оболонь (Киев) 1:1 Черноморец (Одесса)
    11.12.2023 Был в запасе Динамо (Киев) 2:0 Оболонь (Киев)
    02.12.2023 Был в запасе Колос (Ковалевка) 0:0 Оболонь (Киев)
    11.11.2023 Был в запасе Оболонь (Киев) 0:1 Ворскла (Полтава)
    06.11.2023 Был в запасе Рух (Львов) 2:2 Оболонь (Киев)
    29.10.2023 Был в запасе ЛНЗ (Черкасы) 3:0 Оболонь (Киев)
    20.10.2023 Был в запасе Оболонь (Киев) 2:4 Заря (Луганск)
    08.10.2023 Был в запасе Оболонь (Киев) 1:0 Металлист 1925 (Харьков)
    01.10.2023 Был в запасе Минай (Минай) 0:1 Оболонь (Киев)
    22.09.2023 Был в запасе Оболонь (Киев) 0:0 Верес (Ровно)
    16.09.2023 Был в запасе Шахтер (Донецк) 1:0 Оболонь (Киев)
    02.09.2023 1' -90' Полесье (Житомир) 2:0 Оболонь (Киев)
    20.08.2023 1' -90' Днепр-1 (Днепр) 1:2 Оболонь (Киев)
    04.08.2023 1' -90' Оболонь (Киев) 2:4 Динамо (Киев)
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