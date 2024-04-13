Виктор Долгий - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Виктор
|Отчество
|Константинович
|Фамилия
|Долгий
|Команда
|Александрия
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Донецк
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 января 2004 (20 лет)
|Рост
|197
|Имя
|Виктор
|Отчество
|Константинович
|Фамилия
|Долгий
|Команда
|Александрия
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Донецк
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 января 2004 (20 лет)
|Рост
|197
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.05.2024
|Был в запасе
|Александрия
|2:1
|Рух
|Украина. Премьер-лига, 27 тур
|28.04.2024
|Был в запасе
|Колос
|0:0
|Александрия
|Украина. Премьер-лига, 26 тур
|17.04.2024
|Был в запасе
|Александрия
|2:2
|Оболонь
|Украина. Премьер-лига, 15 тур
|13.04.2024
|Был в запасе
|Александрия
|0:1
|Динамо
|Украина. Премьер-лига, 24 тур