Рай - статистика
#66 | Защитник
|Имя
|Рай
|Фамилия
|де Оливейра
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 марта 2000 (24 года)
|Рост
|182
|Имя
|Рай
|Фамилия
|де Оливейра
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 марта 2000 (24 года)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|21.04.2024
|1' - 90'
|Динамо
|0:0
|Торпедо-БелАЗ
|Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
|13.04.2024
|1' - 90'
|Гомель
|0:1
|Динамо
|Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
|23'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|2
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.04.2024
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|0:0
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|13.04.2024
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:1
|Динамо (Минск)
|23'