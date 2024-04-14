Иван Грудько - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Иван
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Грудько
|Команда
|Славия-Мозырь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 июля 2004 (19 лет)
|Имя
|Иван
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Грудько
|Команда
|Славия-Мозырь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 июля 2004 (19 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|28.04.2024
|68' - 90'
|Славия-Мозырь
|3:0
|Арсенал
|Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
|88' 90'
|14.04.2024
|83' - 90'
|Шахтер
|1:3
|Славия-Мозырь
|Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
|90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Славия-Мозырь
|1
|2
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.04.2024
|68' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|3:0
|Арсенал (Дзержинск)
|88' 90'
|14.04.2024
|83' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|1:3
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|90'