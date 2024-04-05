Вадим Ливаднов - статистика
#73 | Полузащитник
|Имя
|Вадим
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Ливаднов
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 мая 2007 (16 лет)
|Имя
|Вадим
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Ливаднов
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 мая 2007 (16 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.04.2024
|Был в запасе
|Ростов (мол)
|3:1
|Факел (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|05.04.2024
|Был в запасе
|Ростов (мол)
|0:3
|Урал (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур