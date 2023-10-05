Ишем Ферра - статистика
#38 | Нападающий
|Имя
|Ишем
|Фамилия
|Ферра
|Команда
|Лилль
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 сентября 2005 (18 лет)
|Рост
|171
|Имя
|Ишем
|Фамилия
|Ферра
|Команда
|Лилль
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 сентября 2005 (18 лет)
|Рост
|171
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.04.2024
|Был в запасе
|Лилль
|
2:1
(3:4)п
|Астон Вилла
|Лига конференций, 1/4 финала, ответный матч
|11.04.2024
|Был в запасе
|Астон Вилла
|2:1
|Лилль
|Лига конференций, 1/4 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лилль
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.04.2024
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|2:1
(3:4)п
|Астон Вилла (Бирмингем)
|11.04.2024
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|2:1
|Лилль (Лилль)
|14.03.2024
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|1:1
|Штурм (Грац)
|07.03.2024
|81' -90'
|Штурм (Грац)
|0:3
|Лилль (Лилль)
|30.11.2023
|Был в запасе
|Олимпия (Любляна)
|0:2
|Лилль (Лилль)
|26.10.2023
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|2:1
|Слован (Братислава)
|05.10.2023
|Был в запасе
|КИ Клаксвик (Клаксвик)
|0:0
|Лилль (Лилль)