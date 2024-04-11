Усман Туре - статистика
#36 | Защитник
|Имя
|Усман
|Фамилия
|Туре
|Команда
|Лилль
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Лилль
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 февраля 2005 (19 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Усман
|Фамилия
|Туре
|Команда
|Лилль
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Лилль
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 февраля 2005 (19 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.04.2024
|Был в запасе
|Лилль
|
2:1
(3:4)п
|Астон Вилла
|Лига конференций, 1/4 финала, ответный матч
|11.04.2024
|Был в запасе
|Астон Вилла
|2:1
|Лилль
|Лига конференций, 1/4 финала, первый матч