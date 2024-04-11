Том Негрель - статистика
#40 | Вратарь
|Имя
|Том
|Фамилия
|Негрель
|Команда
|Лилль
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Ним
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|13 апреля 2003 (21 год)
|Рост
|192
|Имя
|Том
|Фамилия
|Негрель
|Команда
|Лилль
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Ним
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|13 апреля 2003 (21 год)
|Рост
|192
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.04.2024
|Был в запасе
|Лилль
|
2:1
(3:4)п
|Астон Вилла
|Лига конференций, 1/4 финала, ответный матч
|11.04.2024
|Был в запасе
|Астон Вилла
|2:1
|Лилль
|Лига конференций, 1/4 финала, первый матч