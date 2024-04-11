Райман Дау - статистика
#49 | Полузащитник
|Имя
|Райман
|Фамилия
|Дау
|Команда
|Марсель
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 ноября 2004 (19 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Райман
|Фамилия
|Дау
|Команда
|Марсель
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 ноября 2004 (19 лет)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.05.2024
|Был в запасе
|Марсель
|1:1
|Аталанта
|Лига Европы, 1/2 финала, первый матч
|28.04.2024
|Был в запасе
|Марсель
|2:1
|Ланс
|Франция. Лига 1, 31 тур
|24.04.2024
|Был в запасе
|Марсель
|2:2
|Ницца
|Франция. Лига 1, 29 тур
|21.04.2024
|66' - 90'
|Тулуза
|2:2
|Марсель
|Франция. Лига 1, 30 тур
|18.04.2024
|100' - 123'
|Марсель
|
1:0
(3:2)п
|Бенфика
|Лига Европы, 1/4 финала, ответный матч
|11.04.2024
|Был в запасе
|Бенфика
|2:1
|Марсель
|Лига Европы, 1/4 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Марсель
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.05.2024
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|1:1
|Аталанта (Бергамо)
|18.04.2024
|100' -123'
|Марсель (Марсель)
|1:0
(3:2)п
|Бенфика (Лиссабон)
|11.04.2024
|Был в запасе
|Бенфика (Лиссабон)
|2:1
|Марсель (Марсель)