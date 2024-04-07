Зеки Дурсун - статистика
#90 | Полузащитник
|Имя
|Зеки
|Фамилия
|Дурсун
|Команда
|Фенербахче
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Бурса
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 марта 2006 (18 лет)
|Имя
|Зеки
|Фамилия
|Дурсун
|Команда
|Фенербахче
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Бурса
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 марта 2006 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.04.2024
|Был в запасе
|Фенербахче
|
1:0
(2:3)п
|Олимпиакос
|Лига конференций, 1/4 финала, ответный матч
|14.04.2024
|Был в запасе
|Карагюмрюк
|1:2
|Фенербахче
|Турция. Суперлига, 32 тур
|11.04.2024
|Был в запасе
|Олимпиакос
|3:2
|Фенербахче
|Лига конференций, 1/4 финала, первый матч
|07.04.2024
|1' - 2'
|Галатасарай
|1:0
|Фенербахче
|Суперкубок Турции, Финал