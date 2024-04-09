Артем Слесар - статистика
#32 | Нападающий
|Имя
|Артем
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Слесар
|Команда
|Заря
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 декабря 2004 (19 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Артем
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Слесар
|Команда
|Заря
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 декабря 2004 (19 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Заря
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.04.2024
|82' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|2:2
|Заря (Луганск)