Максим Мельниченко - статистика
#29 | Полузащитник
|Имя
|Максим
|Отчество
|Русланович
|Фамилия
|Мельниченко
|Команда
|Днепр-1
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 февраля 2005 (19 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Максим
|Отчество
|Русланович
|Фамилия
|Мельниченко
|Команда
|Днепр-1
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 февраля 2005 (19 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|27.04.2024
|Был в запасе
|Днепр-1
|1:2
|Динамо
|Украина. Премьер-лига, 26 тур
|21.04.2024
|Был в запасе
|Верес
|1:1
|Днепр-1
|Украина. Премьер-лига, 25 тур
|15.04.2024
|Был в запасе
|Металлист 1925
|1:0
|Днепр-1
|Украина. Премьер-лига, 24 тур
|09.04.2024
|Был в запасе
|Днепр-1
|2:2
|Заря
|Украина. Премьер-лига, 23 тур