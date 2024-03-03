Яков Башич - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Яков
|Фамилия
|Башич
|Команда
|Заря
|Состав
|Основной
|Родной город
|Загреб
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 ноября 1996 (27 лет)
|Рост
|191
|Имя
|Яков
|Фамилия
|Башич
|Команда
|Заря
|Состав
|Основной
|Родной город
|Загреб
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 ноября 1996 (27 лет)
|Рост
|191
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|28.04.2024
|1' - 79'
|Заря
|0:0
|Оболонь
|Украина. Премьер-лига, 26 тур
|73'
|22.04.2024
|1' - 90'
|Шахтер
|2:1
|Заря
|Украина. Премьер-лига, 25 тур
|18.04.2024
|1' - 90'
|Заря
|1:3
|Шахтер
|Украина. Премьер-лига, 10 тур
|14.04.2024
|1' - 90'
|Заря
|1:0
|Черноморец
|Украина. Премьер-лига, 24 тур
|09.04.2024
|1' - 90'
|Днепр-1
|2:2
|Заря
|Украина. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Заря
|11
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.04.2024
|1' -79'
|Заря (Луганск)
|0:0
|Оболонь (Киев)
|73'
|22.04.2024
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|2:1
|Заря (Луганск)
|18.04.2024
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|1:3
|Шахтер (Донецк)
|14.04.2024
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|1:0
|Черноморец (Одесса)
|09.04.2024
|1' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|2:2
|Заря (Луганск)
|04.04.2024
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|0:3
|Динамо (Киев)
|31.03.2024
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|2:1
|Металлист 1925 (Харьков)
|90'
|12.03.2024
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|2:0
|Заря (Луганск)
|07.03.2024
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|2:0
|Минай (Минай)
|03.03.2024
|1' -90'
|Александрия (Александрия)
|0:0
|Заря (Луганск)
|26.02.2024
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|1:0
|Ворскла (Полтава)
|37'