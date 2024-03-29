Федор Павленко - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Федор
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Павленко
|Команда
|Акрон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 июня 2006 (17 лет)
|Имя
|Федор
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Павленко
|Команда
|Акрон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 июня 2006 (17 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|84' - 90'
|Спартак М (мол)
|1:0
|Акрон - Академия им. Коноплева
|Россия. МФЛ, 7 тур
|19.04.2024
|Был в запасе
|Акрон - Академия им. Коноплева
|3:0
|Кр. Советов (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|12.04.2024
|73' - 90'
|Балтика (мол)
|0:1
|Акрон - Академия им. Коноплева
|Россия. МФЛ, 5 тур
|78'
|05.04.2024
|46' - 90'
|Сочи (мол)
|2:1
|Акрон - Академия им. Коноплева
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акрон - Академия им. Коноплева
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|84' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:0
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|19.04.2024
|Был в запасе
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|3:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|12.04.2024
|73' -90'
|Балтика (мол) (Калининград)
|0:1
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|78'
|05.04.2024
|46' -90'
|Сочи (мол) (Сочи)
|2:1
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|29.03.2024
|Был в запасе
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|3:2
|Строгино (мол) (Москва)