Савелий Золкин - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Савелий
|Отчество
|Кириллович
|Фамилия
|Золкин
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Краснодар
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 января 2006 (18 лет)
|Имя
|Савелий
|Отчество
|Кириллович
|Фамилия
|Золкин
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Краснодар
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 января 2006 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|1' - 90'
|Факел (мол)
|1:1
|Чертаново (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|19.04.2024
|1' - 82'
|Чертаново (мол)
|2:3
|Зенит (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|12.04.2024
|1' - 90'
|Урал (мол)
|1:1
|Чертаново (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|05.04.2024
|1' - 74'
|Чертаново (мол)
|3:3
|Пари НН (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чертаново (мол)
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|1' -90'
|Факел (мол) (Воронеж)
|1:1
|Чертаново (мол) (Москва)
|19.04.2024
|1' -82'
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|12.04.2024
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Чертаново (мол) (Москва)
|05.04.2024
|1' -74'
|Чертаново (мол) (Москва)
|3:3
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|29.03.2024
|1' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|3:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)