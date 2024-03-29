Андрей Солодухин - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Солодухин
|Команда
|Мастер-Сатурн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 марта 2006 (18 лет)
|Рост
|168
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Солодухин
|Команда
|Мастер-Сатурн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 марта 2006 (18 лет)
|Рост
|168
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|77' - 90'
|Мастер-Сатурн
|0:0
|Балтика (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|19.04.2024
|38' - 90'
|Строгино (мол)
|1:0
|Мастер-Сатурн
|Россия. МФЛ, 6 тур
|12.04.2024
|73' - 90'
|Мастер-Сатурн
|3:5
|Краснодар (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|05.04.2024
|71' - 90'
|Локомотив (мол)
|2:0
|Мастер-Сатурн
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мастер-Сатурн
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|77' -90'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|0:0
|Балтика (мол) (Калининград)
|19.04.2024
|38' -90'
|Строгино (мол) (Москва)
|1:0
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|12.04.2024
|73' -90'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|3:5
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|05.04.2024
|71' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:0
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|29.03.2024
|56' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|3:2
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|88'