Никита Дегтярев - статистика
#64 | Защитник
|Имя
|Никита
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Дегтярев
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Основной
|Родной город
|Санкт-Петербург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 февраля 2006 (18 лет)
|Имя
|Никита
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Дегтярев
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Основной
|Родной город
|Санкт-Петербург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 февраля 2006 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.04.2024
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол)
|1:1
|Рубин (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кр. Советов (мол)
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.04.2024
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:1
|Рубин (мол) (Казань)
|29.03.2024
|1' -87'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|3:2
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)