Петер Федерико - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Петер
|Фамилия
|Федерико
|Команда
|Валенсия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 июля 2002 (21 год)
|Рост
|180
|Имя
|Петер
|Фамилия
|Федерико
|Команда
|Валенсия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 июля 2002 (21 год)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.05.2024
|1' - 90'
|Валенсия
|0:0
|Алавес
|Испания. Примера, 34 тур
|29.04.2024
|1' - 90'
|Барселона
|4:2
|Валенсия
|Испания. Примера, 33 тур
|20.04.2024
|Был в запасе
|Валенсия
|1:2
|Бетис
|Испания. Примера, 32 тур
|15.04.2024
|Был в запасе
|Осасуна
|0:1
|Валенсия
|Испания. Примера, 31 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Валенсия
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.05.2024
|1' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|0:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|29.04.2024
|1' -90'
|Барселона (Барселона)
|4:2
|Валенсия (Валенсия)
|20.04.2024
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:2
|Бетис (Севилья)
|15.04.2024
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|0:1
|Валенсия (Валенсия)
|04.04.2024
|Был в запасе
|Гранада (Гранада)
|0:1
|Валенсия (Валенсия)
|30.03.2024
|1' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|0:0
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|17.03.2024
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:0
|Валенсия (Валенсия)
|09.03.2024
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:0
|Хетафе (Хетафе)
|02.03.2024
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|2:2
|Реал (Мадрид)
|17.02.2024
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|0:0
|Севилья (Севилья)
|10.02.2024
|Был в запасе
|Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
|2:0
|Валенсия (Валенсия)
|03.02.2024
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|2:1
|Альмерия (Альмерия)