Леон Чивоме - статистика
#84 | Нападающий
|Имя
|Леон
|Фамилия
|Чивоме
|Команда
|Вулверхэмптон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 января 2006 (18 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Леон
|Фамилия
|Чивоме
|Команда
|Вулверхэмптон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 января 2006 (18 лет)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.04.2024
|75' - 90'
|Вулверхэмптон
|1:2
|Вест Хэм
|Англия. Премьер-лига, 32 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.03.2024
|60' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:3
|Ковентри (Ковентри)