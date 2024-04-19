Иван Полумыско - статистика
#95 | Нападающий
|Имя
|Иван
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Полумыско
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 июня 2005 (18 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Иван
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Полумыско
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 июня 2005 (18 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|1' - 73'
|Динамо (мол)
|1:2
|Ростов (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|19.04.2024
|1' - 46'
|Ростов (мол)
|3:1
|Факел (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов (мол)
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|1' -73'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|19.04.2024
|1' -46'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:1
|Факел (мол) (Воронеж)