Аллен Обандо - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Аллен
|Фамилия
|Обандо
|Команда
|Барселона
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кито
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 июня 2006 (17 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Аллен
|Фамилия
|Обандо
|Команда
|Барселона
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кито
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 июня 2006 (17 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.05.2024
|Был в запасе
|Дельфин
|1:3
|Барселона
|Эквадор. Серия А, 11 тур
|02.05.2024
|1' - 59'
|Универсидад Католика
|0:1
|Барселона
|Эквадор. Серия А, 4 тур
|29.04.2024
|1' - 88'
|Эмелек
|1:1
|Барселона
|Эквадор. Серия А, 10 тур
|68'
|19.04.2024
|1' - 71'
|Барселона
|1:0
|Эль Насьональ
|Эквадор. Серия А, 9 тур
|15.04.2024
|1' - 72'
|Либертад Лоха
|0:3
|Барселона
|Эквадор. Серия А, 8 тур
|35' 8' 41'
|11.04.2024
|Был в запасе
|Барселона
|2:2
|Тальерес де Кордоба
|Кубок Либертадорес, 2 тур
|07.04.2024
|64' - 90'
|Барселона
|4:0
|Депортиво
|Эквадор. Серия А, 7 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч