Валентин Барко - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Валентин
|Фамилия
|Барко
|Команда
|Брайтон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 июля 2004 (19 лет)
|Рост
|170
|Имя
|Валентин
|Фамилия
|Барко
|Команда
|Брайтон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 июля 2004 (19 лет)
|Рост
|170
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.05.2024
|1' - 90'
|Брайтон
|0:0
|Астон Вилла
|Англия. Премьер-лига, 36 тур
|28.04.2024
|1' - 90'
|Борнмут
|3:0
|Брайтон
|Англия. Премьер-лига, 35 тур
|66'
|25.04.2024
|1' - 90'
|Брайтон
|0:4
|Манчестер Сити
|Англия. Премьер-лига, 29 тур
|13.04.2024
|Был в запасе
|Бернли
|1:1
|Брайтон
|Англия. Премьер-лига, 33 тур
|06.04.2024
|Был в запасе
|Брайтон
|0:3
|Арсенал
|Англия. Премьер-лига, 32 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брайтон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.02.2024
|80' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:0
|Брайтон (Брайтон & Хов)