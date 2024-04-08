Anderson Naula - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Anderson Naula
|Команда
|Текнико Университарио
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Anderson Naula
|Команда
|Текнико Университарио
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|28.04.2024
|Был в запасе
|ЛДУ
|1:0
|Текнико Университарио
|Эквадор. Серия А, 10 тур
|18.04.2024
|Был в запасе
|Текнико Университарио
|2:1
|Депортиво
|Эквадор. Серия А, 9 тур
|13.04.2024
|Был в запасе
|Мушук Руна
|1:2
|Текнико Университарио
|Эквадор. Серия А, 8 тур
|08.04.2024
|Был в запасе
|Текнико Университарио
|1:1
|Эмелек
|Эквадор. Серия А, 7 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч