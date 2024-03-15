Тимофей Очкин - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Тимофей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Очкин
|Команда
|Акрон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 августа 2006 (17 лет)
|Имя
|Тимофей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Очкин
|Команда
|Акрон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 августа 2006 (17 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.04.2024
|Был в запасе
|Акрон - Академия им. Коноплева
|3:0
|Кр. Советов (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акрон - Академия им. Коноплева
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.04.2024
|Был в запасе
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|3:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|29.03.2024
|71' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|3:2
|Строгино (мол) (Москва)
|15.03.2024
|Был в запасе
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|1:2
|Рубин (мол) (Казань)