Владислав Кролик - статистика
#37 | Полузащитник
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Кролик
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 января 2005 (19 лет)
|Рост
|191
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Кролик
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 января 2005 (19 лет)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.04.2024
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|2:2
|Нафтан (Новополоцк)
|31.03.2024
|1' -46'
|Минск (Минск)
|0:0
|Динамо (Минск)
|25'
|16.03.2024
|1' -46'
|Динамо (Минск)
|5:0
|Сморгонь (Сморгонь)