Александр Краснопевцев - статистика
#81 | Вратарь
|Имя
|Александр
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Краснопевцев
|Команда
|Балтика
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 октября 2006 (17 лет)
|Имя
|Александр
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Краснопевцев
|Команда
|Балтика
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 октября 2006 (17 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|Был в запасе
|Мастер-Сатурн
|0:0
|Балтика (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|19.04.2024
|Был в запасе
|Балтика (мол)
|3:1
|Спартак М (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|12.04.2024
|Был в запасе
|Балтика (мол)
|0:1
|Акрон - Академия им. Коноплева
|Россия. МФЛ, 5 тур
|05.04.2024
|Был в запасе
|Строгино (мол)
|4:0
|Балтика (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур