Георгий Рыков - статистика
#34 | Нападающий
|Имя
|Георгий
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Рыков
|Команда
|Спартак
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Орел
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 февраля 2007 (17 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Георгий
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Рыков
|Команда
|Спартак
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Орел
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 февраля 2007 (17 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|58' - 90'
|Спартак М (мол)
|1:0
|Акрон - Академия им. Коноплева
|Россия. МФЛ, 7 тур
|05.04.2024
|1' - 66'
|Краснодар (мол)
|1:1
|Спартак М (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак М (мол)
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|58' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:0
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|05.04.2024
|1' -66'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|29.03.2024
|1' -64'
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|15.03.2024
|66' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|08.03.2024
|79' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:0
|Сочи (мол) (Сочи)