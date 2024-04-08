Cristhian Valencia - статистика
#36 | Полузащитник
|Имя
|Cristhian Valencia
|Команда
|Эмелек
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Cristhian Valencia
|Команда
|Эмелек
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|29.04.2024
|90' - 90'
|Эмелек
|1:1
|Барселона
|Эквадор. Серия А, 10 тур
|14.04.2024
|89' - 90'
|Эмелек
|2:0
|Кумбая
|Эквадор. Серия А, 8 тур
|08.04.2024
|81' - 90'
|Текнико Университарио
|1:1
|Эмелек
|Эквадор. Серия А, 7 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч