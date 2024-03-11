Джош Ачампонг - статистика
#63 | Защитник
|Имя
|Джош
|Фамилия
|Ачампонг
|Команда
|Челси
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 мая 2006 (18 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Джош
|Фамилия
|Ачампонг
|Команда
|Челси
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 мая 2006 (18 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.05.2024
|85' - 90'
|Челси
|2:0
|Тоттенхэм
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|27.04.2024
|Был в запасе
|Астон Вилла
|2:2
|Челси
|Англия. Премьер-лига, 35 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Челси
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.05.2024
|85' -90'
|Челси (Лондон)
|2:0
|Тоттенхэм (Лондон)
|27.04.2024
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|2:2
|Челси (Лондон)
|30.03.2024
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|2:2
|Бернли (Бернли)
|11.03.2024
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|3:2
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)