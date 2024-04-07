Johan Lara - статистика
#12 | Вратарь
|Имя
|Johan Lara
|Команда
|Универсидад Католика
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Имя
|Johan Lara
|Команда
|Универсидад Католика
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.05.2024
|Был в запасе
|Универсидад Католика
|0:1
|Барселона
|Эквадор. Серия А, 4 тур
|27.04.2024
|Был в запасе
|Универсидад Католика
|2:1
|Кумбая
|Эквадор. Серия А, 10 тур
|24.04.2024
|Был в запасе
|Альянца
|0:2
|Универсидад Католика
|Копа Судамерикана, 3 тур
|18.04.2024
|Был в запасе
|Имбабура
|0:2
|Универсидад Католика
|Эквадор. Серия А, 9 тур
|14.04.2024
|Был в запасе
|Универсидад Католика
|2:2
|Индепендьенте дель Валле
|Эквадор. Серия А, 8 тур
|11.04.2024
|Был в запасе
|Унион Ла Калера
|0:1
|Универсидад Католика
|Копа Судамерикана, 2 тур
|07.04.2024
|Был в запасе
|Дельфин
|0:2
|Универсидад Католика
|Эквадор. Серия А, 7 тур