Min-deok Kim - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Min-deok Kim
|Команда
|Кимчхон Сангму
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Min-deok Kim
|Команда
|Кимчхон Сангму
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|30.04.2024
|1' - 90'
|Тэджон
|0:0
|Кимчхон Сангму
|Южная Корея. Кей-лига, 10 тур
|27.04.2024
|Был в запасе
|Кимчхон Сангму
|1:0
|Канвон
|Южная Корея. Кей-лига, 9 тур
|13.04.2024
|87' - 90'
|Чеджу
|0:2
|Кимчхон Сангму
|Южная Корея. Кей-лига, 7 тур
|06.04.2024
|65' - 90'
|Кимчхон Сангму
|2:1
|Кванджу
|Южная Корея. Кей-лига, 6 тур
|86'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч