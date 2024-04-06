Stick Castro - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Stick Castro
|Команда
|Мушук Руна
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Stick Castro
|Команда
|Мушук Руна
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.05.2024
|46' - 90'
|Мушук Руна
|0:1
|ЛДУ
|Эквадор. Серия А, 11 тур
|27.04.2024
|Был в запасе
|Депортиво
|4:0
|Мушук Руна
|Эквадор. Серия А, 10 тур
|19.04.2024
|85' - 90'
|Индепендьенте дель Валле
|2:1
|Мушук Руна
|Эквадор. Серия А, 9 тур
|13.04.2024
|Был в запасе
|Мушук Руна
|1:2
|Текнико Университарио
|Эквадор. Серия А, 8 тур
|06.04.2024
|Был в запасе
|Оренсе
|2:2
|Мушук Руна
|Эквадор. Серия А, 7 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч