Даниил Чевардин - статистика
#74 | Полузащитник
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Чевардин
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 августа 2006 (17 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Чевардин
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 августа 2006 (17 лет)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.04.2024
|Был в запасе
|Локомотив (мол)
|2:1
|Сочи (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|12.04.2024
|78' - 90'
|Рубин (мол)
|0:2
|Локомотив (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|05.04.2024
|Был в запасе
|Локомотив (мол)
|2:0
|Мастер-Сатурн
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив (мол)
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.04.2024
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:1
|Сочи (мол) (Сочи)
|12.04.2024
|78' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|05.04.2024
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:0
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|29.03.2024
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|15.03.2024
|82' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|4:1
|Балтика (мол) (Калининград)
|08.03.2024
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|4:1
|Строгино (мол) (Москва)