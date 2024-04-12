Денис Черноморец - статистика
#80 | Защитник
|Имя
|Денис
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Черноморец
|Команда
|Факел
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 марта 2007 (17 лет)
|Имя
|Денис
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Черноморец
|Команда
|Факел
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 марта 2007 (17 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|Был в запасе
|Факел (мол)
|1:1
|Чертаново (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|19.04.2024
|Был в запасе
|Ростов (мол)
|3:1
|Факел (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|12.04.2024
|Был в запасе
|Факел (мол)
|0:1
|ЦСКА (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур