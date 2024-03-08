Идрис Дидаев - статистика
#70 | Полузащитник
|Имя
|Идрис
|Отчество
|Арбиевич
|Фамилия
|Дидаев
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июня 2006 (17 лет)
|Имя
|Идрис
|Отчество
|Арбиевич
|Фамилия
|Дидаев
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июня 2006 (17 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|80' - 90'
|Ахмат (мол)
|2:4
|ЦСКА (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|05.04.2024
|Был в запасе
|Ахмат (мол)
|2:0
|Факел (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ахмат (мол)
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|80' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:4
|ЦСКА (мол) (Москва)
|05.04.2024
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:0
|Факел (мол) (Воронеж)
|15.03.2024
|87' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:3
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|08.03.2024
|70' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)