Даниил Трифанов - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Трифанов
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 июля 2007 (16 лет)
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Трифанов
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 июля 2007 (16 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|1' - 59'
|Зенит (мол)
|3:1
|Пари НН (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|19.04.2024
|1' - 80'
|Пари НН (мол)
|1:1
|Урал (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|12.04.2024
|1' - 69'
|Пари НН (мол)
|1:2
|Оренбург (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пари НН (мол)
|5
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|1' -59'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|3:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|19.04.2024
|1' -80'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|12.04.2024
|1' -69'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:2
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|29.03.2024
|Был в запасе
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|15.03.2024
|57' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|8:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|61'
|08.03.2024
|70' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)