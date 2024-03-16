Фёдор Лебедев - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Фёдор
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Лебедев
|Команда
|Минск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 января 2003 (21 год)
|Рост
|181
|Имя
|Фёдор
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Лебедев
|Команда
|Минск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 января 2003 (21 год)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.05.2024
|1' - 90'
|Минск
|1:2
|Торпедо-БелАЗ
|Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
|28.04.2024
|Был в запасе
|Гомель
|2:0
|Минск
|Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
|20.04.2024
|1' - 67'
|Минск
|1:1
|Нафтан
|Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
|14.04.2024
|1' - 90'
|Динамо-Брест
|1:0
|Минск
|Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
|05.04.2024
|1' - 72'
|Минск
|2:3
|Сморгонь
|Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
|41'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Минск
|6
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.05.2024
|1' -90'
|Минск (Минск)
|1:2
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|2:0
|Минск (Минск)
|20.04.2024
|1' -67'
|Минск (Минск)
|1:1
|Нафтан (Новополоцк)
|14.04.2024
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:0
|Минск (Минск)
|05.04.2024
|1' -72'
|Минск (Минск)
|2:3
|Сморгонь (Сморгонь)
|41'
|31.03.2024
|1' -90'
|Минск (Минск)
|0:0
|Динамо (Минск)
|16.03.2024
|1' -90'
|Минск (Минск)
|0:1
|БАТЭ (Борисов)