Ибрагим Каргбо - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Ибрагим
|Фамилия
|Каргбо
|Команда
|Днепр
|Состав
|Основной
|Родной город
|Фритаун
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 января 2000 (24 года)
|Рост
|190
|Имя
|Ибрагим
|Фамилия
|Каргбо
|Команда
|Днепр
|Состав
|Основной
|Родной город
|Фритаун
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 января 2000 (24 года)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.05.2024
|46' - 90'
|Сморгонь
|0:0
|Днепр
|Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
|19.04.2024
|1' - 64'
|БАТЭ
|1:1
|Днепр
|Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
|13.04.2024
|1' - 63'
|Днепр
|0:2
|Неман
|Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
|06.04.2024
|1' - 73'
|Слуцк
|0:1
|Днепр
|Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Днепр
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.05.2024
|46' -90'
|Сморгонь (Сморгонь)
|0:0
|Днепр (Могилев)
|19.04.2024
|1' -64'
|БАТЭ (Борисов)
|1:1
|Днепр (Могилев)
|13.04.2024
|1' -63'
|Днепр (Могилев)
|0:2
|Неман (Гродно)
|06.04.2024
|1' -73'
|Слуцк (Слуцк)
|0:1
|Днепр (Могилев)
|29.03.2024
|1' -68'
|Днепр (Могилев)
|0:0
|Арсенал (Дзержинск)
|36'
|15.03.2024
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|2:0
|Днепр (Могилев)