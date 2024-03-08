Егор Груднов - статистика
#72 | Полузащитник
|Имя
|Егор
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Груднов
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 февраля 2007 (17 лет)
|Имя
|Егор
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Груднов
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 февраля 2007 (17 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.04.2024
|81' - 90'
|Оренбург (мол)
|0:4
|Ахмат (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|90'
|05.04.2024
|67' - 90'
|Оренбург (мол)
|0:1
|Динамо (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оренбург (мол)
|5
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.04.2024
|81' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:4
|Ахмат (мол) (Грозный)
|90'
|05.04.2024
|67' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:1
|Динамо (мол) (Москва)
|29.03.2024
|76' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|3:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|15.03.2024
|65' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:2
|Факел (мол) (Воронеж)
|73'
|08.03.2024
|54' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)