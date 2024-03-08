Олег Пенин - статистика
#13 | Полузащитник
|Имя
|Олег
|Отчество
|Денисович
|Фамилия
|Пенин
|Команда
|Акрон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 января 2006 (18 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Олег
|Отчество
|Денисович
|Фамилия
|Пенин
|Команда
|Акрон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 января 2006 (18 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|78' - 90'
|Спартак М (мол)
|1:0
|Акрон - Академия им. Коноплева
|Россия. МФЛ, 7 тур
|19.04.2024
|Был в запасе
|Акрон - Академия им. Коноплева
|3:0
|Кр. Советов (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|12.04.2024
|89' - 90'
|Балтика (мол)
|0:1
|Акрон - Академия им. Коноплева
|Россия. МФЛ, 5 тур
|05.04.2024
|80' - 90'
|Сочи (мол)
|2:1
|Акрон - Академия им. Коноплева
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акрон - Академия им. Коноплева
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|78' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:0
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|19.04.2024
|Был в запасе
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|3:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|12.04.2024
|89' -90'
|Балтика (мол) (Калининград)
|0:1
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|05.04.2024
|80' -90'
|Сочи (мол) (Сочи)
|2:1
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|29.03.2024
|80' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|3:2
|Строгино (мол) (Москва)
|15.03.2024
|Был в запасе
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|1:2
|Рубин (мол) (Казань)
|08.03.2024
|60' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|6:1
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)