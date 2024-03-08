Алекса Станисавлевич - статистика
#92 | Защитник
|Имя
|Алекса
|Фамилия
|Станисавлевич
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 июля 2006 (17 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Алекса
|Фамилия
|Станисавлевич
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 июля 2006 (17 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|46' - 90'
|Ахмат (мол)
|2:4
|ЦСКА (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|19.04.2024
|Был в запасе
|ЦСКА (мол)
|3:1
|Динамо (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|12.04.2024
|1' - 78'
|Факел (мол)
|0:1
|ЦСКА (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|05.04.2024
|Был в запасе
|ЦСКА (мол)
|0:2
|Зенит (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА (мол)
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|46' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:4
|ЦСКА (мол) (Москва)
|19.04.2024
|Был в запасе
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3:1
|Динамо (мол) (Москва)
|12.04.2024
|1' -78'
|Факел (мол) (Воронеж)
|0:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|05.04.2024
|Был в запасе
|ЦСКА (мол) (Москва)
|0:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|29.03.2024
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:5
|ЦСКА (мол) (Москва)
|15.03.2024
|46' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|8:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|82'
|08.03.2024
|Был в запасе
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:0
|ЦСКА (мол) (Москва)